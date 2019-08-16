Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 39 liradan satıldı.
16.08.2019 18:09
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 39 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|39,00
|39,00
|39,00
|HTS
|Tereyağı
|KG
|25,00
|34,00
|29,32
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|18,50
|30,00
|23,70
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|9,50
|9,50
|9,50
|HTS
Kaynak: AA