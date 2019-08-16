Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 39 liradan satıldı.

16.08.2019 18:09
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 39 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 39,0039,00 39,00 HTS
TereyağıKG 25,0034,0029,32HTS
Kaşar PeyniriKG18,5030,0023,70HTS
Yağlı PeynirKG9,509,509,50HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA
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