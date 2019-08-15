Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 35 liradan satıldı.

15.08.2019 16:37
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 35 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKG 35,00
35,00

35,00

HTS
Kuru SoğanKG 5,40
6,005,47HTS
Kaşar PeyniriKG23,8031,0026,55HTS
Yağlı PeynirKG14,9015,0014,93HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA
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