Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 36 liradan satıldı.
09.08.2019 17:12
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 36 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
|36,00
|36,00
|36,00
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|24,00
|24,00
|24,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|16,00
|16,00
|16,00
|HTS
|Yumurta
|KOLİ
|5,56
|9,00
|7,66
|HTS
Kaynak: AA