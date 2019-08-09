Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 36 liradan satıldı.

09.08.2019 17:12
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 36 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKG 36,00
36,00 36,00 HTS
Kaşar PeyniriKG 24,00
24,00 24,00 HTS
Yağlı PeynirKG16,00
16,00 16,00 HTS
YumurtaKOLİ 5,56 9,00 7,66 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et