Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 41,87 liradan satıldı.

08.08.2019 16:34
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 41,87 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 32,0569,0041,87ESKS
Et KüçükbaşKG 33,01
33,01 33,01 ESKS
Kuru SoğanKG5,50
5,50 5,50 HTS
Patates KG4,00
4,00 4,00 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et