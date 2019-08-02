Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) yağlı peynirin kilogramı ortalama 12,49 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) yağlı peynirin kilogramı ortalama 12,49 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Yağlı Peynir
|KG
|12,49
|HTS
|Lor Peyniri
|KG
|5,65
|HTS
|Civil Peyniri
|KG
|13,27
|HTS
|Tereyağı
|KG
|32,70
|HTS
Kaynak: AA
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