Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) yağlı peynirin kilogramı ortalama 12,49 liradan satıldı.

2.08.2019 16:58
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) yağlı peynirin kilogramı ortalama 12,49 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Yağlı PeynirKG 12,49HTS
Lor PeyniriKG 5,65HTS
Civil PeyniriKG 13,27HTS
TereyağıKG32,70HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA
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