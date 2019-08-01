Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) patatesin kilogramı 3,20 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) patatesin kilogramı 3,20 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Patates
|KG
|3,20
|3,20
|3,20
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|30,00
|30,00
|30,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|28,50
|28,50
|28,50
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|2,50
|2,50
|2,50
|HTS
Kaynak: AA
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