Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) patatesin kilogramı 3,20 liradan satıldı.

1.08.2019 16:12
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) patatesin kilogramı 3,20 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
PatatesKG 3,20 3,20 3,20 HTS
Kaşar Peyniri
KG 30,00
30,00 30,00 HTS
Yağlı PeynirKG28,50
28,50 28,50 HTS
Kuru SoğanKG 2,50 2,50 2,50 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA
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