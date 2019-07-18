Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 33,80 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 33,80 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et Büyükbaş KG 14,6234,0033,80HTS
Yağlı PeynirKG 14,6216,4414,69HTS
Lor PeynirKG5,009,007,82HTS
TereyağıKG35,5538,2037,46HTS

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

Kaynak: AA
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