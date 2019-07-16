Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 38 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 38 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 38,00 38,00 38,00HTS
Yağlı PeynirKG 14,9015,0014,91HTS
PatatesKG3,023,02 3,02 HTS
Kuru FasulyeKG9,999,99 9,99 HTS

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

Kaynak: AA
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