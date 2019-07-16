Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 38 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 38 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|38,00
|38,00
|38,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|14,90
|15,00
|14,91
|HTS
|Patates
|KG
|3,02
|3,02
|3,02
|HTS
|Kuru Fasulye
|KG
|9,99
|9,99
|9,99
|HTS
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
Kaynak: AA
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