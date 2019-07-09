Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 34 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 34 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
|34,00
|34,00
|34,00
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|24,00
|28,75
|25,22
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|15,00
|24,90
|21,60
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|13,33
|28,50
|17,02
|HTS
Kaynak: AA
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