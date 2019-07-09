Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 34 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 34 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKG 34,00
34,00
34,00
HTS
Kaşar PeyniriKG 24,00
 28,75 25,22 HTS
Civil PeynirKG15,00 24,90 21,60 HTS
Yağlı PeynirKG 13,33
28,50 17,02 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA
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