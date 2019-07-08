Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|24,00
|24,00
|24,00
|HTS
|Taze Fasulye
|KG
|3,75
|3,75
|3,75
|HTS
|Taze Soğan
|KG
|3,50
|3,50
|3,50
|HTS
|Yoğurt
|KG
|1,49
|1,49
|1,49
|HTS
Kaynak: AA
AK Parti'den Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasının kanunsuz olduğu iddialarına ilk açıklama
Son Dakika Haberleri
16:45 11. Kalkınma Planı'na göre, 2023 yılında GSYH'nin 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına gelirin...
16:41 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın...