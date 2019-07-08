Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 24,00
24,00
24,00
HTS
Taze FasulyeKG 3,75
3,75 3,75 HTS
Taze Soğan KG3,50 3,50 3,50 HTS
Yoğurt KG 1,49
1,49 1,49 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA
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