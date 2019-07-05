Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,77 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,77 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|31,00
|32,00
|31,77
|HTS
|Patates
|KG
|3,50
|3,50
|3,50
|HTS
|Civil Peyniri
|KG
|8,00
|16,02
|15,14
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|19,00
|24,07
|23,88
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|11,33
|11,66
|11,61
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|3,00
|3,00
|3,00
|HTS
|Tereyağı
|KG
|27,00
|35,19
|34,93
|HTS
Kaynak: AA
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