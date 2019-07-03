Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 45,37 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 45,37 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|31,50
|54,00
|45,37
|ESKS
|Et Küçükbaş
|KG
|33,00
|33,00
|33,00
|ESKS
|Tavuk Eti
|KG
|11,00
|18,80
|12,84
|ESKS
|Yağlı Peyniri
|KG
|15,75
|15,75
|15,75
|HTS
|Tereyağı
|KG
|29,65
|29,65
|29,65
|HTS
|Patates
|KG
|1,00
|3,20
|2,06
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|1,50
|2,57
|2,14
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Kaynak: AA
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