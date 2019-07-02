Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 30,21 ila 40 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 30,21 ila 40 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 30,21 40,00
37,11 HTSG
KavurmaKG 55,00 55,00 55,00 HTSG
SucukKG 37,50 37,50 37,50 HTSG
Kaşar PeyniriKG 24,00 31,44 29,96 HTS
Yağlı PeyniriKG 15,00 15,00 15,00 HTS
TereyağıKG1,10 1,10 1,10 HTS
PatatesKG3,023,02 3,02 HTS
Kuru SoğanKG6,00 6,00 6,00 HTS
Tavuk EtiKG7,09 20,00 10,38 HTS
HTSG: Hazır Tüccar Satış Geç
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA
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