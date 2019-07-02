Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 30,21 ila 40 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 30,21 ila 40 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|30,21
|40,00
|37,11
|HTSG
|Kavurma
|KG
|55,00
|55,00
|55,00
|HTSG
|Sucuk
|KG
|37,50
|37,50
|37,50
|HTSG
|Kaşar Peyniri
|KG
|24,00
|31,44
|29,96
|HTS
|Yağlı Peyniri
|KG
|15,00
|15,00
|15,00
|HTS
|Tereyağı
|KG
|1,10
|1,10
|1,10
|HTS
|Patates
|KG
|3,02
|3,02
|3,02
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|6,00
|6,00
|6,00
|HTS
|Tavuk Eti
|KG
|7,09
|20,00
|10,38
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Kaynak: AA
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