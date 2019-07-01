Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 35 ila 35,01 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 35 ila 35,01 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Tereyağı KG 35,00 35,01
35,01 HTS
Kaşar Peyniri KG 23,80
25,03 25,00 HTS
Civil PeynirKG 15,00 15,00 15,00 HTS
Yağlı PeynirKG14,90 14,90
14,90 HTS
Kuru SoğanKG4,00 4,00 4,00 HTS
PatatesKG3,75 3,75 3,75 HMS
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA
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