Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 35 ila 35,01 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 35 ila 35,01 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
|35,00
|35,01
|35,01
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|23,80
|25,03
|25,00
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|15,00
|15,00
|15,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|14,90
| 14,90
|14,90
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|4,00
|4,00
|4,00
|HTS
|Patates
|KG
|3,75
|3,75
|3,75
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: AA
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