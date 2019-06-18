Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,27 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,27 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|34,27
|HTS
|Lor Peyniri
|KG
|8,99
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|25,05
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|14,66
|HTS
Kaynak: AA
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