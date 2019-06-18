Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,27 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,27 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 34,27HTS
Lor PeyniriKG 8,99HTS
Kaşar PeyniriKG 25,05
HTS
Yağlı PeynirKG14,66
HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA
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