Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 2,5 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 2,5 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Patates
|KG
|2,50
|2,50
|2,50
|HMS
|Tereyağı
|KG
|31,48
|32,41
|32,19
|HTS
|Civil Peyniri
|KG
|10,65
|17,56
|13,62
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|21,30
|23,00
|22,51
|HTS
|Lor Peyniri
|KG
|4,63
|4,63
|4,63
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|11,11
|11,33
|11,25
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: AA