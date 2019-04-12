Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 2,5 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 2,5 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
PatatesKG2,502,50 2,50 HMS
TereyağıKG31,48 32,41 32,19 HTS
Civil PeyniriKG10,65 17,56 13,62 HTS
Kaşar PeyniriKG21,30 23,00 22,51 HTS
Lor PeyniriKG 4,63 4,63 4,63 HTS
Yağlı PeynirKG 11,11 11,33 11,25 HTS
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA
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