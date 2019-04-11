Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 35 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 35 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 35,00

35,00 35,00 HTS
TereyağKG 29,00

29,00 29,00 HTS
Yağlı PeynirKG10,99 10,99 10,99 HTS
PatatesKG3,75 4,00 3,97 HTS
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

Kaynak: AA
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