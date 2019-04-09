Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 26,00 26,00 26,00 HMS
TereyağKG 33,50

33,55 33,51 HTS
Kaşar PeyniriKG23,15 25,00 24,58 HTS
Yağlı PeynirKG13,65 13,65 13,65 HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

Kaynak: AA
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