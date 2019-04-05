Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 24 lira, en yüksek 44 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 24 lira, en yüksek 44 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|24,00
|24,00
|24,00
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|41,00
|44,00
|41,68
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|11,76
|18,00
|13,99
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|22,22
|31,00
|25,99
|HTS
|Patates
|KG
|2,50
|3,00
|2,61
|HTS
|Tereyağı
|KG
|23,00
|35,00
|25,17
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Kaynak: AA