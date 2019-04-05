Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 24 lira, en yüksek 44 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 24 lira, en yüksek 44 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 24,00

24,00 24,00 HMS
Et BüyükbaşKG 41,00 44,00

41,68 HTS
Yağlı PeynirKG11,76

18,0013,99HTS
Kaşar PeyniriKG22,22 31,00

 25,99 HTS
PatatesKG2,50

3,00 2,61 HTS
TereyağıKG 23,00 35,00 25,17 HTS
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

Kaynak: AA
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