Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 21,75 ila 69 liradan işlem gördü.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 21,75 ila 69 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|21,75
|29,00
|25,29
|ESKA
|Et Büyükbaş
|KG
|28,65
|69,00
|40,07
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|34,00
|34,00
|34,00
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|33,00
|33,00
|33,00
|ESKS
|Tavuk Eti
|KG
|10,37
|13,33
|12,27
|ESKS
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
ESKA: Et ve Süt Kurumu Alış
Kaynak: AA