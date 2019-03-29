Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 24 lira, en yüksek 34 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 24 lira, en yüksek 34 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 24,0034,0029,86HMS
Et KüçükbaşKG 34,00

 34,00 34,00HMS
İnek SütüKG1,501,50 1,50 HMS
Civil PeyniriKG10,0013,0011,38HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

Kaynak: AA
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