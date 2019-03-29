Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 24 lira, en yüksek 34 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 24 lira, en yüksek 34 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|24,00
|34,00
|29,86
|HMS
|Et Küçükbaş
|KG
| 34,00
|34,00
|34,00
|HMS
|İnek Sütü
|KG
|1,50
|1,50
|1,50
|HMS
|Civil Peyniri
|KG
|10,00
|13,00
|11,38
|HTS
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
Kaynak: AA