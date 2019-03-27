Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru soğanın kilogramı 2,50 liradan işlem gördü.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru soğanın kilogramı 2,50 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|28,65
|52,00
|36,00
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|33,00
|33,00
|33,00
|ESKS
|Kavurma
|KG
|33,70
|33,70
|33,70
|ESKS
|Patates
|KG
|2,20
|2,20
|2,20
|HMS
|Kuru Soğan
|KG
|2,50
|2,50
|2,50
|HMS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
Kaynak: AA