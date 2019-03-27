Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru soğanın kilogramı 2,50 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru soğanın kilogramı 2,50 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 28,6552,0036,00ESKS
Et BüyükbaşKG 33,0033,00 33,00 ESKS
KavurmaKG33,70 33,70 33,70ESKS
PatatesKG2,20 2,20 2,20 HMS
Kuru SoğanKG2,502,50 2,50 HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et