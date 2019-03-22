Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 24,24 lira, en yüksek 69 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 24,24 lira, en yüksek 69 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|28,65
|69,00
|41,45
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|24,24
|29,80
|24,73
|HMS
|Et Küçükbaş
|KG
|31,85
|48,15
|33,59
|ESKS
|Kaşar Peyniri
|KG
|22,80
|22,80
|22,80
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|1,00
|1,30
|1,05
|HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Kaynak: AA