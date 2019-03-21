Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 34 lira, en yüksek 37,50 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 34 lira, en yüksek 37,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et Büyükbaş KG 34,00 37,50 34,23 HTS
Et Küçükbaş KG 33,0033,00 33,00 HTS
Kaşar PeyniriKG 15,02 16,03 15,50 HTS
Civil PeynirKG 10,60 10,60 10,60 HTS
Lor PeyniriKG 7,75 8,33 7,77 HTS
Yağlı PeynirKG 5,44

15,00 12,57 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA
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