Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 33 liradan işlem gördü.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 33 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Küçükbaş
|KG
|33,00
|33,00
|33,00
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|29,00
|29,00
|29,00
|ESKS
|Kaşar Peynir
|KG
|31,00
|31,44
|31,13
|HTS
|Kavurma
|KG
|33,70
|73,00
|36,11
|ESKS
|Yağlı Peynir
|KG
|15,00
|15,00
|15,00
|HTS
|Patates
|KG
|2,50
|2,50
|2,50
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
Kaynak: AA