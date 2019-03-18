Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 33 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 33 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et KüçükbaşKG 33,00 33,00 33,00ESKS
Et BüyükbaşKG 29,00 29,00 29,00 ESKS
Kaşar PeynirKG 31,0031,4431,13HTS
Kavurma KG 33,7073,0036,11ESKS
Yağlı PeynirKG 15,0015,00 15,00 HTS
PatatesKG 2,502,50 2,50 HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

Kaynak: AA
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