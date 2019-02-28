Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB), büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,50 ila 34,00 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB), büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,50 ila 34,00 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG24,5034,0029,53HMS
Et Büyükbaş

KG25,5031,0029,17HTS
Civil PeynirKG10,0016,00 10,16HTS
PatatesKG3,00

3,00

3,00 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA
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