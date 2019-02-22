Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 31 ila 41 liradan işlem gördü.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 31 ila 41 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|24,24
|30,00
|26,59
|HMS
|Et Küçükbaş
|KG
|31,00
|31,00
|31,00
|HMS
|Et Küçükbaş
|KG
| 32,00
|41,00
|37,02
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|24,44
|24,44
|24,44
|HTS
|Civil Peyniri
|KG
|16,67
|16,67
|16,67
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|12,58
|14,00
|12,71
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: AA