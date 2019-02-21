Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB), büyükbaş hayvan etinin kilogramı 18,00 ila 40,00 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB), büyükbaş hayvan etinin kilogramı 18,00 ila 40,00 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG18,0030,0022,39HMS
Et Büyükbaş

KG27,72

40,0028,79HTS
Yağlı PeynirKG16,0016,00 16,00 HTS
Kuru FasulyeKG11,57

14,85 11,62 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA
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