Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB), büyükbaş hayvan etinin kilogramı 18,00 ila 40,00 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB), büyükbaş hayvan etinin kilogramı 18,00 ila 40,00 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|18,00
|30,00
|22,39
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|27,72
|40,00
|28,79
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|16,00
|16,00
|16,00
|HTS
|Kuru Fasulye
|KG
|11,57
|14,85
|11,62
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: AA