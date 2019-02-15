Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 20 ila 30 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 20 ila 30 liradan satıldı.


ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMSATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 20,00 30,0029,24HTS
Et BüyükbaşKG 38,00 38,00 38,00 HTS
Et KüçükbaşKG 35,00 37,50 36,99 HMS
Yağlı Peynir KG 8,67 12,67 11,06 HTS
PatatesKG 2,30 2,30 2,30 HMS
İnek SütüKG 2,20 2,20 2,20 HMS

HTS: Hazır Tüccar Satış


HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA
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