Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 28 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 28 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 28,00 28,00

28,00 HTS
PatatesKG 2,00

2,00 2,00 HMS
Kuru SoğanKG1,50

1,50 1,50 HMS
YumurtaADET0,50

0,50 0,50 HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış

HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: AA
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