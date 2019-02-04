Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 27,57 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 27,57 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kaşar Peyniri
|KG
|23,80
|27,90
|27,57
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|13,50
|14,90
|14,24
|HTS
|Tavuk Eti
|KG
|7,66
|18,00
|16,70
|HTS
|Yumurta
|KG
|0,59
|0,59
|0,59
|HTS
Kaynak: AA