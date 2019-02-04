Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 27,57 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 27,57 liradan satıldı.


ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kaşar PeyniriKG 23,80 27,90 27,57 HTS
Yağlı PeynirKG 13,50 14,90 14,24 HTS
Tavuk EtiKG 7,66

18,00

16,70 HTS
YumurtaKG 0,59 0,59 0,59 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: AA
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