Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,50 ila 49,95 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,50 ila 49,95 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|28,65
|49,95
| 37,96
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|24,50
|33,00
|29,16
|HMS
|Et Küçükbaş
|KG
|31,81
|33,00
|32,65
|ESKS
|Et Küçükbaş
|KG
|25,00
|33,00
|25,29
|HMS
|Tavuk Eti
|KG
|9,12
|13,00
|12,27
|ESKS
|İnek Sütü
|KG
|1,40
|1,70
|1,47
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: AA