Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,50 ila 49,95 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,50 ila 49,95 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 28,65 49,95 37,96

ESKS
Et BüyükbaşKG 24,50 33,00

29,16 HMS
Et KüçükbaşKG31,81 33,00

32,65 ESKS
Et KüçükbaşKG 25,00 33,00 25,29

HMS
Tavuk EtiKG 9,12 13,00 12,27 ESKS
İnek SütüKG1,40 1,70 1,47 HMS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA
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