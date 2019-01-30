Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,60 ila 42 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,60 ila 42 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Küçükbaş
|KG
|24,60
|42,00
|28,59
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|14,00
|28,75
|19,26
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|11,67
|28,50
|17,06
|HTS
|Lor Peynir
|KG
|11,00
|11,00
|11,00
|HTS
Kaynak: AA