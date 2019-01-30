Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,60 ila 42 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,60 ila 42 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et KüçükbaşKG24,6042,0028,59HTS
Kaşar PeyniriKG14,0028,7519,26HTS
Yağlı PeynirKG11,6728,5017,06HTS
Lor PeynirKG11,0011,0011,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: AA
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