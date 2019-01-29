Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 21,75 ila 64,95 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 21,75 ila 64,95 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG21,7529,0024,81ESKA
Et BüyükbaşKG29,8564,9542,09ESKS
Et BüyükbaşKG21,7529,0025,91HMS
Et BüyükbaşKG32,7738,0036,62HTS
ESKA: Et ve Süt Kurumu Alış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA
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