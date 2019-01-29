Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 21,75 ila 64,95 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 21,75 ila 64,95 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|21,75
|29,00
|24,81
|ESKA
|Et Büyükbaş
|KG
|29,85
|64,95
|42,09
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|21,75
|29,00
|25,91
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|32,77
|38,00
|36,62
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: AA