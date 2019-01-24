Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 36,38 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 36,38 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG36,0037,0036,38HTS
Civil PeyniriKG16,0016,0016,00HTS
Lor PeyniriKG5,705,70 5,70HTS
Kaşar PeyniriKG23,8023,8023,80HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: AA
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