Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 22 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 22 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG22,0034,0023,92HMS
Et BüyükbaşKG 24,2640,0028,12

HTS
Civil PeynirKG16,6716,67

16,67HTS
Yağlı PeynirKG11,11

25,0012,92HTS
Lor PeyniriKG25,0025,00

25,00

HTS
İnek SütüKG1,501,801,69HTS
İnek SütüKG 1,001,35

1,15HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA
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