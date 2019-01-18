Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,53 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,53 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|24,53
|24,53
|24,53
|HMS
|Süzme Bal
|KG
|25,00
|25,00
|25,00
|HTS
|Civil Peyniri
|KG
|12,50
|12,50
|12,50
|HTS
|Patates
|KG
|1,00
|1,00
|1,00
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Kaynak: AA