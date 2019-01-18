Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,53 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,53 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG24,53 24,53

24,53 HMS
Süzme BalKG25,0025,00 25,00 HTS
Civil PeyniriKG 12,5012,50 12,50 HTS
PatatesKG1,001,00 1,00 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

Kaynak: AA
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