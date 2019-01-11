Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,43 ila 47,84 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,43 ila 47,84 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|31,43
|47,84
|32,88
|ESKS
|Kavurma
|KG
|33,70
|33,70
|33,70
|ESKS
|Kaşar Peyniri
|KG
|18,54
|25,00
|21,42
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|8,00
|11,00
|9,77
|HTS
|Lor Peyniri
|KG
|5,00
|5,00
|5,00
|HTS
|Tereyağı
|KG
|27,75
|36,00
|31,00
|HTS
|Süzme Bal
|KG
|32,41
|32,41
|32,41
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Kaynak: AA