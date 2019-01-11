Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,43 ila 47,84 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,43 ila 47,84 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG31,43

47,84 32,88 ESKS
KavurmaKG 33,70

33,70

33,70

ESKS
Kaşar PeyniriKG18,54 25,00

21,42

HTS
Yağlı PeynirKG8,00

11,00

9,77

HTS
Lor PeyniriKG5,00

5,00

5,00

HTS
TereyağıKG27,75 36,00 31,00 HTS
Süzme BalKG 32,41 32,41

32,41

HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA
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