Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 25,97 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 25,97 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG25,00 26,00 25,97 HMS
Yağlı PeynirKG11,67 11,76 11,71 HTS
Tavuk EtiKG7,73 10,00 8,35 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

Kaynak: AA
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