Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 25,97 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 25,97 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|25,00
|26,00
|25,97
|HMS
|Yağlı Peynir
|KG
|11,67
|11,76
|11,71
|HTS
|Tavuk Eti
|KG
|7,73
|10,00
|8,35
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Kaynak: AA