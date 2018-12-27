Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 29,44 ila 35,50 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 29,44 ila 35,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG30,0030,00 30,00 HMS
Et BüyükbaşKG29,4435,5029,82HTS
Yağlı PeynirKG13,00

16,0014,00HTS
Kaşar PeyniriKG17,00

19,4417,19HTS
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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