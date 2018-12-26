Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 32 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 32 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG32,0032,00 32,00 HTS
Kuru FasulyeKG8,0111,008,03HTS
Yağlı PeynirKG14,67

18,0016,00HTS
Civil PeynirKG10,00

18,0710,53HTS
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

Kaynak: AA
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