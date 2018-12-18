Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23-58,45 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23-58,45 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG31,43 58,4547,96ESKS
Et BüyükbaşKG23,00 30,00 28,74HMS
Et KüçükbaşKG34,0036,0034,48HTS
Et KüçükbaşKG27,5036,0031,84HMS

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış


HTS: Hazır Tüccar Satış


HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA
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