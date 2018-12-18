Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23-58,45 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23-58,45 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|31,43
|58,45
|47,96
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|23,00
|30,00
|28,74
|HMS
|Et Küçükbaş
|KG
|34,00
|36,00
|34,48
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|27,50
|36,00
|31,84
|HMS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: AA