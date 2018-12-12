Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 1,00 ila 2,20 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 1,00 ila 2,20 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
PatatesKG 1,00 1,60 1,30 HMS
Patates

KG

1,50

2,20

1,70

HTS

Kaşar PeyniriKG21,5021,5021,50HTS
Civil PeynirKG13,8513,8513,85HTS
Yağlı PeynirKG10,5010,5010,50HTS
TereyağıKG 21,0026,5023,50HTS
Kuru SoğanKG 1,00 1,50 1,22 HTS
Yumurta ADET 0,35 0,35 0,35 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

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