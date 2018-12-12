Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 1,00 ila 2,20 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 1,00 ila 2,20 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Patates
|KG
|1,00
|1,60
|1,30
|HMS
|Patates
|KG
|1,50
|2,20
|1,70
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|21,50
|21,50
|21,50
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|13,85
|13,85
|13,85
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|10,50
|10,50
|10,50
|HTS
|Tereyağı
|KG
|21,00
|26,50
|23,50
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|1,00
|1,50
|1,22
|HTS
|Yumurta
|ADET
|0,35
|0,35
|0,35
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı