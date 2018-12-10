Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 27 ila 38 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 27 ila 38 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG27,0027,0027,00HMS
Et BüyükbaşKG 34,0038,00 36,30 HTS
Kaşar PeyniriKG18,5220,0018,72HTS
Lor PeyniriKG6,006,006,00HTS
Yağlı PeyniriKG9,2013,0010,54HTS
TereyağıKG 25,00 29,00 25,97 HTS
PatatesKG 1,101,101,10HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et