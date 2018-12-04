Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 32,55 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 32,55 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|26,00
|45,00
|32,55
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|20,00
|20,00
|20,00
|HTS
|Lor Peynir
|KG
|17,78
|17,78
|17,78
|HTS
|Tavuk Eti
|KG
|10,50
|22,00
|13,62
|HTS