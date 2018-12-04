Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 32,55 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 32,55 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG26,00

45,00

32,55 HTS
Kaşar PeyniriKG20,00 20,00 20,00 HTS
Lor PeynirKG17,78 17,78 17,78 HTS
Tavuk EtiKG10,50 22,00 13,62 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

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