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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25 ila 64,95 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25 ila 64,95 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG28,6564,9531,63ESKS
Et BüyükbaşKG25,0025,0025,00HMS
Et KüçükbaşKG32,0032,0032,00ESKS
Et KüçükbaşKG27,0027,0027,00HMS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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