Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25 ila 64,95 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25 ila 64,95 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|28,65
|64,95
|31,63
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|25,00
|25,00
|25,00
|HMS
|Et Küçükbaş
|KG
|32,00
|32,00
|32,00
|ESKS
|Et Küçükbaş
|KG
|27,00
|27,00
|27,00
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satış