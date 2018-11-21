Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogram fiyatı 22 ila 43 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogram fiyatı 22 ila 43 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|22,00
|23,00
|22,09
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|28,00
|43,00
|30,11
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|12,65
|22,00
|21,62
|HTS
|Yumurta
|Adet
|0,37
|0,50
|0,47
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış