Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogram fiyatı 22 ila 43 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogram fiyatı 22 ila 43 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG22,0023,00 22,09 HMS
Et BüyükbaşKG 28,00 43,0030,11 HTS
Yağlı PeynirKG12,65 22,0021,62 HTS
YumurtaAdet0,370,50 0,47 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış


HMS: Hazır Müstahsil Satış

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