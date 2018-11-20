Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25,50 ila 38 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25,50 ila 38 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG25,50 38,00 32,14

HTS
Et KüçükbaşKG 35,00

38,00 35,55 HTS
Kaşar PeynirKG 21,60 21,60 21,60 HTS
Tere YağıKG26,06 27,50 26,67HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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