Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25,50 ila 38 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25,50 ila 38 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|25,50
|38,00
|32,14
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|35,00
|38,00
|35,55
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|21,60
|21,60
|21,60
|HTS
|Tere Yağı
|KG
|26,06
|27,50
|26,67
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı