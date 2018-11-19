Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22 ila 47,50 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22 ila 47,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG28,6547,5041,49ESKS
Et BüyükbaşKG 22,0025,0024,17HMS
Et KüçükbaşKG 32,00 32,00 32,00ESKS
Et Küçükbaş

KG 33,0035,0033,14HMS
Civil PeynirKG9,2614,2811,87HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı

HTS: Hazır Tüccar Satışı

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

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