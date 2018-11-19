Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22 ila 47,50 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22 ila 47,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|28,65
|47,50
|41,49
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|22,00
|25,00
|24,17
|HMS
|Et Küçükbaş
|KG
|32,00
|32,00
|32,00
|ESKS
|Et Küçükbaş
|KG
|33,00
|35,00
|33,14
|HMS
|Civil Peynir
|KG
|9,26
|14,28
|11,87
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış