Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG31,00 31,00 31,00 HMS
Et KüçükbaşKG30,00 33,00 31,61HMS
Kaşar PeyniriKG20,00 22,00 21,96 HTS
TereyağıKG31,00 33,00 31,96 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

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